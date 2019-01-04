В Туле продолжает работу городской Штаб дежурных

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:37:22+03:00

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3 января 2019 года в Туле состоялось заседание городского Штаба дежурных, который работает в период новогодних праздников для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения города.

По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» за сутки в ЕДДС Тулы поступило 1058 обращений, 65 из которых касаются сферы ЖКХ.

Зафиксированы 3 локальные коммунальные аварийные ситуации, одна из которых по теплоснабжению и две - по отключению холодного водоснабжения.

Кроме того, поступило 46 обращений по уборке территорий от снега, 33 из них решены, 13 - находятся в работе.

В рамках штаба обсуждены вопросы своевременного вывоза мусора, уборки городских территорий от снега.