В Туле продолжает работу городской Штаб дежурных
3 января 2019 года в Туле состоялось заседание городского Штаба дежурных, который работает в период новогодних праздников для оперативного решения вопросов жизнеобеспечения города.
По информации МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ» за сутки в ЕДДС Тулы поступило 1058 обращений, 65 из которых касаются сферы ЖКХ.
Зафиксированы 3 локальные коммунальные аварийные ситуации, одна из которых по теплоснабжению и две - по отключению холодного водоснабжения.
Кроме того, поступило 46 обращений по уборке территорий от снега, 33 из них решены, 13 - находятся в работе.
В рамках штаба обсуждены вопросы своевременного вывоза мусора, уборки городских территорий от снега.