На реке Упе в Туле замерили толщину льда

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:34:25+03:00

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Сотрудники ГИМС регионального МЧС вместе с представителями «Центра гражданской защиты и спасательных работ» проверили патрулирование на участке реки Упы в районе Казанской набережной в Туле.

Такая проверка необходима для обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев.

По данным МЧС, безопасным считается лед толщиной свыше 10 сантиметров. Как показала проверка, в районе Казанской набережной толщина льда достигает 30 сантиметров. Тем не менее, спасатели не рекомендуют выходить на лед, дабы во избежать попадания в полынью или провала под тяжестью веса.

Отметим, что с рыбаками и вышедшими на тонкий лед прохожими спасатели проводят разъяснительные беседы. Патрулирования проводятся регулярно у водоемов в Центральном парке, на Воронке, Оке, Упе, в Шатском водохранилище и т.д.