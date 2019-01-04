При возгорании мусора на улице Октябрьская в Новомосковске пострадал человек

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:21:05+03:00

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4 января 2019 года в 08:48 в службу спасения сообщили о возгорании мусора, расположенного по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Октябрьская.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-25.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек.

В результате происшествия сгорел бытовой мусор.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.