В селе Бахметьево загорелось заброшенное строение
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3 января 2019 года в 22:49 в селе Бахметьево Богородицкого района Тульской области загорелось бесхозное строение.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-112.
С огнем удалось совладать за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорело потолочное перекрытие.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.