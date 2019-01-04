В селе Бахметьево загорелось заброшенное строение

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:06:30+03:00

Изменить размер текста: A A

3 января 2019 года в 22:49 в селе Бахметьево Богородицкого района Тульской области загорелось бесхозное строение.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПЧ-112.

С огнем удалось совладать за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорело потолочное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 2 человека и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.