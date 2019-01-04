2019-01-04T12:04:03+03:00
Происшествия

Ночью на Мезенцева в Туле загорелся "ВАЗ"

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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4 января 2019 года в 01:47 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля "ВАЗ-2115" на улице Мезенцева в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, закоптился салон.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

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