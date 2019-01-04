Ночью на Мезенцева в Туле загорелся "ВАЗ"
Причина пожара в Туле устанавливается
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4 января 2019 года в 01:47 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля "ВАЗ-2115" на улице Мезенцева в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-1.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в автомобиле выгорел моторный отсек, закоптился салон.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.