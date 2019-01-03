В историческом центре Тулы подросток ранил полицейского осколком бутылки

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:37:29+03:00

В настоящее время парень задержан

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В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" в отношении 17-летнего парня.

Как выяснилось, ночью 31 декабря 2018 года пьяный туляк находился около одного из домов по улице Металлистов в Тулы и вел себя агрессивно.

К нему подошел сотрудник полиции и потребовал прекратить нарушать общественный порядок. В ответ на это подозреваемый ударил сотрудника полиции осколком разбитой бутылки по кисти правой руки.

В настоящее время парень задержан. С ним проводятся следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается.