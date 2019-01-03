2019-01-03T12:30:42+03:00
Происшествия

Утром на Дм. Ульянова в Туле полыхал мусорный контейнер

Причина пожара в Туле устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

3 января 2019 года в 08:40 на улице Дмитрия Ульянова в Туле загорелся мусор.

На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-4.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорел мусор в мусорном контейнере.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24