Утром на Дм. Ульянова в Туле полыхал мусорный контейнер
Причина пожара в Туле устанавливается
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3 января 2019 года в 08:40 на улице Дмитрия Ульянова в Туле загорелся мусор.
На место происшествия незамедлительно выехал пожарный расчет ПСЧ-4.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорел мусор в мусорном контейнере.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.