В Туле 14 человек тушили горящую баню

3 Янв. 2019 2019-01-03T12:26:04+03:00

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3 января 2019 года в 00:37 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: ГО Тула, СНТ "50 лет Октября".

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ОП ПСЧ-5 и СПСЧ.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сарай сгорел полностью, баня выгорела внутри по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара в Туле устанавливается.