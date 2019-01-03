В Туле 14 человек тушили горящую баню
Причина пожара в Туле устанавливается
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3 января 2019 года в 00:37 в службу спасения сообщили о возгорании бани, расположенной по адресу: ГО Тула, СНТ "50 лет Октября".
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-5, по одному расчету ОП ПСЧ-5 и СПСЧ.
Пламя удалось погасить за 5 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сарай сгорел полностью, баня выгорела внутри по всей площади.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара в Туле устанавливается.