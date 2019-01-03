2019-01-03T10:41:50+03:00
Происшествия

При пожаре в Щекинском районе пострадал человек

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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3 января 2019 года, в 03:02 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, ул. Красноармейская.

На место происшествия незамедлительно выехал один пожарный расчет ПЧ-37.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человекю

В результате происшествия в комнате прогорел пол.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

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