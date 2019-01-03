При пожаре в Щекинском районе пострадал человек
Причина пожара в Тульской области устанавливается
Изменить размер текста:
3 января 2019 года, в 03:02 в службу спасения сообщили о возгорании квартиры, расположенной по адресу: Тульская область, Щекинский район, ул. Красноармейская.
На место происшествия незамедлительно выехал один пожарный расчет ПЧ-37.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человекю
В результате происшествия в комнате прогорел пол.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 1 единица техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.