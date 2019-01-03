Житель Тулы заплатил мошеннику 10 тысяч рублей за своей потерянный мобильник
Сейчас в полиции выясняют детали произошедшего
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2 января 2018 года, в Туле жертвой местный житель стал жертвой мошенника.
Туляк разместил в соцсетях объявление об утере мобильника. С ним связался неизвестный и сообщил, что нашел телефон. За устройство он попросил деньги в качестве вознаграждения.
23-летний туляк согласился и перевел на указанный незнакомцем номер телефона 10 тысяч рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь.
Мужчина обратился в полицию. Сейчас в полиции выясняют детали произошедшего.