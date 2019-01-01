В Туле работает резиденция Левши

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:20:59+03:00

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В рамках проекта «Тула – новогодняя столица России» для туляков и гостей города работает Новогодняя резиденция Левши. Здесь можно узнать секреты тульских мастеров, познакомиться с ремеслами и промыслами. Режим работы резиденции Левши:

31 декабря и 1 января – выходные дни

2, 3, 6 января – с 12:00 до 17:00.

4 и 5 января – по предварительной записи.

Интерактивная программа «Аудиенция в резиденции»

Знаменитый мастер встретит гостей на выставке-представлении «Правда сбудется – не минуется», которая позволит одновременно оказаться в прошлом и будущем. О том, что было раньше, расскажут этнографические костюмы, предметы старины и быта. С Левшой вы продолжите путешествие во времени, окажетесь на улицах деревянной Тулы прошлого, увидите изделия и инструменты плотников.

Свое ремесло покажут и помощники Левши – мастера-ремесленники резиденции.

Главное новогоднее чудо на Тульской кузне: вместе с кузнецом вы сможете выковать из горячего металла ледяную кружевную снежинку, которая никогда не растает. Златокузнецы продемонстрируют поистине ювелирную работу через специальные линзы и мелкоскоп.

Как гостеприимный хозяин Левша не отпустит дорогих гостей без угощения: за рассказом о традициях тульского чаепития вы отведаете душистого чая из жарового самовара с тульскими пряниками.

Программы проводятся по пятницам, субботам и воскресеньям в 12:00, 13:40 и 16:40 по предварительной записи.

Стоимость: 350 рублей с человека, 250 рублей с человека в составе группы, по карте «Гостя Тульской области» - 170 рублей. Возрастная категория 0+.

Мастер-класс «Чеканка монеты»

Этот процесс не требует специальных навыков и дарит массу положительных эмоций. Дети и взрослые смогут легко отчеканить на память монеты с новогодними логотипами.

Стоимость – 100 рублей. Продолжительность – 10 минут. Возрастная категория 6+.

Мастер-класс «Гвоздик»

Кованый гвоздь – оберег известный. Его над дверью прибивали, чтобы от зла и ссор семью защитить, путнику в котомку клали, чтобы удача в дороге была. Этот мастер-класс для тех, кто хочет попробовать себя в кузнечном деле и забрать с собой оригинальный сувенир.

Стоимость – 100 рублей. Продолжительность – 10 минут. Мастер-класс для самых маленьких от 6 лет.

Мастер-класс «Подкова»

Подкова издревле считается на Руси символом удачи. По народному поверью, она приносит в дом здоровье, любовь, богатство и успех. Приобщитесь к старинному ремеслу и станьте кузнецом своего счастья!

Стоимость – 200 рублей. Продолжительность – 20 минут. Мастер-класс для детей старше 8 лет и взрослых.

Мастер-класс «Сердце»

Трудно устоять, когда тебе протягивают вечный символ любви и верности, выкованный своими руками. Признаться в любви своим близким может каждый, и наши мастера готовы показать вам тому, как из простого металлического прута можно сделать изысканный презент.

Стоимость – 300 рублей. Продолжительность – 10 минут. Дети от 8 до 10 лет могут участвовать в мастер-классе только в присутствии взрослого.

Мастер-класс «Кочерга»

Кочерга – необычный подарок, с которым связано много поверий. На нашем мастер-классе кузнец поможет выковать кочергу, используя различные приемы горячей обработки металла. Зате, на готовом изделии можно выгравировать пожелание, дату, имя.

Стоимость – 400 рублей. Продолжительность – 10-15 минут. Возрастная категория 12+.

Мастер-класс «Божье око»

Этот таинственный славянский оберег домашнего очага окутывает множество красивых легенд, которые вы обязательно услышите от мастериц, пока будете фантазировать над своим «оком бога». Заберите чудесный символ солнца с собой, пусть он наполнит вашу жизнь теплом и радостью!

Стоимость – 150 рублей. Продолжительность – от 30 минут. Возрастная категория 6+.

Мастер-класс «Гусенок расписной»

Один из самых старинных видов художественного искусства – роспись по дереву. На этом мастер-классе Вы сможете нарядить «Гусенка» в яркий костюм или расписать его затейливыми узорами. Все в ваших руках и во власти вашей фантазии!

Стоимость – 150 рублей. Продолжительность – от 30 минут. Возрастная категория 6+.

Мастер-класс «Домик расписной»

Вдохновитесь яркой росписью филимоновских свистулек, дымковской или мезенской игрушки, загадочной синью гжели. Для украшения подойдут самые сочные цвета из богатой палитры. Прекрасная возможность своими руками сделать необычный суверир! Стоимость – 250 рублей. Продолжительность– от 40 минут до 1 часа. Возрастная категория 6+.

Мастер-класс «Обережная фоторамка»

Узнайте, какие тайны хранят славянские обережные символы, запечатленные в причудливых узорах наличников, и зашифруйте в обрамление рамки для фото свое доброе послание.

Стоимость – 300 рублей. Продолжительность – от 40 мин до 1 часа. Возрастная категория 6+.

Мастер-класс «Фурчалка»

На мастер-классе вы научитесь делать озорной ретроспиннер, узнаете, как заставить его петь и, не останавливаясь, переходить из рук в руки. Распишите «фурчалку» на свой вкус и играйте во дворе, на даче, дома и в трамвае!

Стоимость – 100 рублей. Продолжительность – 30 мин. Возрастная категория 6+.

Перечень мастер-классов на выбранный вами день можно уточнить по телефону 35-25-00.

Адрес: Тула, ул. 9 Мая, д. 1а, 1б.