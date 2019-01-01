Губернатор Алексей Дюмин встретил Новый год на главной площади Тулы

1 Янв. 2019 2019-01-01T11:16:14+03:00

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В новогоднюю ночь на площади Ленина была организована большая праздничная программа. Работало несколько интерактивных зон. Алесей Дюмин посетил одну из них – «Чаепитие по-тульски», пообщался с туляками и гостями города, а затем посмотрел 3D-мэппинг-шоу.

На большом экране сцены состоялась трансляция новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина. С последним боем курантов залпы фейерверка ознаменовали начало Нового, 2019 года.

Затем к гостям праздника обратился губернатор. Он предложил почтить память погибших в Магнитогорске. В знак солидарности туляки и гости города зажгли фонарики на телефонах.

Глава региона поздравил собравшихся с наступившим Новым годом. «Я хочу пожелать всем вам, чтобы родные и близкие были здоровы. Чтобы все задуманное получалось. Здоровья вам, мира, удачи и счастья!», - сказал Алексей Дюмин.

Праздник продолжился концертами группы «Дискотека Авария» и Лады Дэнс.