Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-31T15:31:47+03:00

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Дорогие жители Тульской области!

Поздравляю вас с Новым годом!

Это один из самых любимых наших праздников, который мы встречаем в кругу семьи, с родными и близкими людьми.

2018 год запомнился нам рядом важных событий, интересных проектов, перспективных стартов. Работая сообща, мы сделали качественный шаг вперед, добились позитивных изменений в разных сферах жизни. Наш успешный опыт перенимают другие регионы.

Спасибо всем вам за напряженный труд, за инициативу и желание сделать родной край лучше. Благодаря вашим идеям, талантам, реальным делам Тульская область входит в 2019 год с большим потенциалом для дальнейшего развития.

Уверен, что вместе мы сможем реализовать этот потенциал, осуществить все задуманное, добиться новых успехов.

Берегите друг друга, и пусть наступающий год будет для всех нас счастливым! Желаю всем вам праздничного настроения, радости, добра, всего наилучшего! С Новым 2019 годом!