В Туле на улице Металлистов открылся «Ярмарочный балаган»

СЕГОДНЯ 15:22 2018-12-31T15:22:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В самом центре Тулы, на улице Металлистов открылся «Ярмарочный балаган».

Тульские производители представили свою лучшую продукцию - кондитерские изделия (пряники, белевскую пастилу, шоколадные конфеты), мед, колбасные изделия и деликатесы, сувениры.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина пообщались с ведущими сельхозпроизводителями региона.

Тульский молочный комбинат представил на ярмарке как давно полюбившиеся тулякам творог и молоко, так и новинки – сыры твердых, полутвердых и элитных сортов, а также сырное фондю. Другая компания предложила гостям согреться национальными безалкогольными напитками: березовым и медовыми сбитнем.

«Мы регулярно проводим ярмарочные мероприятия с участием тульских товаропроизводителей на праздниках. И в предновогодний период даем тулякам возможность приобрести продукты для новогоднего стола и в то же время поучаствовать в праздничной программе», – отметил Дмитрий Миляев.

Ярмарка порадовала гостей шоу иллюзионистов и ходулистов, а также выступлениями артистов цирка.

Дмитрий Миляев и Татьяна Рыбкина посетили и разместившийся на улице Металлистов фестиваль новогодних елок, которые тульские компании и организации оформили в соответствии со своими официальными логотипами и сферой деятельности.

«Сотрудники компаний и организаций проявили творческий подход и удивили своих партнеров и земляков. Корпоративные елки будут радовать горожан и гостей города в течение всех праздников», – подчеркнула Татьяна Рыбкина.