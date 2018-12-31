2018-12-31T15:22:46+03:00
Общество

В Туле на улице Металлистов открылся «Ярмарочный балаган»

Анна ЖУКОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В самом центре Тулы, на улице Металлистов открылся «Ярмарочный балаган».

Тульские производители представили свою лучшую продукцию - кондитерские изделия (пряники, белевскую пастилу, шоколадные конфеты), мед, колбасные изделия и деликатесы, сувениры.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина пообщались с ведущими сельхозпроизводителями региона.

Тульский молочный комбинат представил на ярмарке как давно полюбившиеся тулякам творог и молоко, так и новинки – сыры твердых, полутвердых и элитных сортов, а также сырное фондю. Другая компания предложила гостям согреться национальными безалкогольными напитками: березовым и медовыми сбитнем.

«Мы регулярно проводим ярмарочные мероприятия с участием тульских товаропроизводителей на праздниках. И в предновогодний период даем тулякам возможность приобрести продукты для новогоднего стола и в то же время поучаствовать в праздничной программе», – отметил Дмитрий Миляев.

Ярмарка порадовала гостей шоу иллюзионистов и ходулистов, а также выступлениями артистов цирка.

Дмитрий Миляев и Татьяна Рыбкина посетили и разместившийся на улице Металлистов фестиваль новогодних елок, которые тульские компании и организации оформили в соответствии со своими официальными логотипами и сферой деятельности.

«Сотрудники компаний и организаций проявили творческий подход и удивили своих партнеров и земляков. Корпоративные елки будут радовать горожан и гостей города в течение всех праздников», – подчеркнула Татьяна Рыбкина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Новым годом
Новый год в Туле 2019 на площади Ленина: встречаем вместе!
В Новогоднюю ночь на площади Ленина тулякам покажут 3D мэппиг-шоу c проекцией на здание правительства
Под Тулой молодой водитель протаранил столб и улетел в кювет
В Тульской области трое взрослых и двое подростков пострадали в серьезном ДТП
В Москве задержан мужчина, причастный к безвестному исчезновению тулячки Ирины Ахматовой
Ранним утром в Туле горел жилой дом на ул. Осташева
Погода в Новогоднюю ночь: Дед Мороз принесет холода
В Туле на ул. Оборонной столкнулись "Нива" и "Сузуки"
Ночью в Туле на ул. Карпова сгорел торговый павильон
Под Тулой "десятка" протаранила столб и улетела в кювет
Как будут работать отделения МРЭО Тульской области в новогодние праздники?
29 декабря музей П.Н. Крылова приглашает на мастер-класс по новогодним оригами
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%
Погода в Туле 29 декабря: -13°С и сильный ветер
29 и 30 декабря в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ряду адресов
В Тульской области столкнулись «Hyundai» и «Renault»: пострадал двухлетний мальчик
В Тульской области в ДТП пострадал 17-летний молодой человек
В тульских парках пройдут выступления Рождественского духового оркестра
Улица Льва Толстого в Туле перекрыта из-за утечки газа
В Туле двое мужчин подозреваются в нападении на пьяных прохожих
В населенных пунктах Большой Тулы порядок наводят 26 спецмашин
29 декабря будет запрещена остановка и стоянка на улице Менделеевской
Тина Канделаки приехала полюбоваться на Новогоднюю столицу России
«Все для праздника»: Банк «Возрождение» запустил акцию по возврату комиссий по кредитным картам
Малоимущим жителям Тульской области помогут приобрести оборудование для перехода на цифровое вещание