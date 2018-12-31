Новый год в Туле 2019 на площади Ленина: встречаем вместе!

СЕГОДНЯ 14:30 2018-12-31T14:30:10+03:00

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Туляков и гостей города приглашают встретить Новый год на площади Ленина! Аттракционы, Губернский каток и всевозможные развлекательные площадки будут работать уже днем, однако самое интересное организаторы "припасли" для Новогодней ночи. Планируется, что вместе с туляками Новый 2019 год встретит губернатор Алексей Дюмин.

В 21:30 Выступление кавер-группы «VoVa».

В 22:00 Выступление коллектива «Поющие гитары».

22:45 – 23:00 Шествие через площадь к сцене Деда Мороза из Великого Устюга, Снегурочки и их свиты. Выступление Барабанного шоу (Санкт-Петербург), фолк-группы «Колесо», Ксюши Арсеньевой.

В 23.00 — стартует программа «Пролог Нового Года», кульминацией которой станет 3D-мэппинг-шоу «Сказка о снежинке, которая не тает». Новогоднее представление будет проецироваться на здание областного правительства (с 1 по 7 января мэппинг-шоу будут показывать каждый вечер).

23:55 – 00:00 Прямая трансляция поздравления от Президента РФ В.В. Путина. Бой курантов. Гимн РФ.

00:15. - 01:00 Выступление группы «Дискотека «Авария».

01:10 – 02:00 Выступление Лады Дэнс.

Напомним, общественный транспорт в эту ночь будет ходить до 04:00 утра.