В Новогоднюю ночь на площади Ленина тулякам покажут 3D мэппиг-шоу c проекцией на здание правительства

СЕГОДНЯ 14:09 2018-12-31T14:09:27+03:00

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Персонажи этой сказки тулякам хорошо знакомы – именно они изображены на афишах, баннерах, автобусах и сувенирной продукции проекта «Тула — Новогодняя столица».

Перед боем курантов на главной площади города состоится 3D-мэппинг шоу. Туляки увидят трехмерное представление «Сказка о снежинке, которая не тает». Сказка расскажет о приключениях Маши Пряниковой, Мастера Кузнецова, Васи Гармонистова, Ивана Самоварова и Снежинки в городе мастеров.

Если вы не собираетесь встречать Новый год на площади Ленина — сказку можно увидеть и позже. Представления будут проходить ежедневно вплоть до рождественской ночи.

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3D mapping — направление в искусстве, представляющее собой 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учётом его геометрических особенностей и местоположения в пространстве.