В Москве задержан мужчина, причастный к безвестному исчезновению тулячки Ирины Ахматовой

СЕГОДНЯ 14:50 2018-12-30T14:50:06+03:00

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В Москве установлен и задержан 39-летний мужчина, вероятно причастный к безвестному исчезновению тулячки Ирины Ахматовой. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственный отдел для допроса. Поиски женщины продолжаются.

Напомним, вечером 23 декабря 2018 года 29-летняя женщина покинула место работы и направилась из центра города Москвы на личном автомобиле марки «Ауди» в город Тулу. Дома она так и не появилась.

В ходе проведения поисковых мероприятий установлено, что женщина взяла попутчика у метро «Аннино». До настоящего времени местонахождение девушки не установлено.