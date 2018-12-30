Ранним утром в Туле горел жилой дом на ул. Осташева
.
Изменить размер текста:
30 декабря в 06:39 на пульт диспетчера службы спасения-112 поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Осташева в Туле.
На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06:44, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 06:51.
Пострадавших нет. В результате происшествия обгорел коридор, сгорела крыша.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек. Причина пожара устанавливается.