Ранним утром в Туле горел жилой дом на ул. Осташева

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-30T10:01:19+03:00

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30 декабря в 06:39 на пульт диспетчера службы спасения-112 поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Осташева в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06:44, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 06:51.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорел коридор, сгорела крыша.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек. Причина пожара устанавливается.