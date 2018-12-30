2018-12-30T10:01:19+03:00
Происшествия

Ранним утром в Туле горел жилой дом на ул. Осташева

Анна ЖУКОВА
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30 декабря в 06:39 на пульт диспетчера службы спасения-112 поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Осташева в Туле.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета. По прибытии на место происшествия в 06:44, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 06:51.

Пострадавших нет. В результате происшествия обгорел коридор, сгорела крыша.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 14 человек. Причина пожара устанавливается.

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