Погода в Новогоднюю ночь: Дед Мороз принесет холода

СЕГОДНЯ 09:53 2018-12-30T09:53:42+03:00

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Синоптики, наконец, определились с прогнозами на новогоднюю ночь: она будет снежной и морозной. Затянутое облаками небо прояснится только к концу следующей недели.

С наступлением длинных выходных в Новогоднюю столицу устремится атмосферный фронт. А с ним снегопады, которые усилятся к вечеру, и потепление: в течение суток 30 декабря в Туле метеорологи обещают -6…-4°С и юго-западный ветер (4-9 м/с). Атмосферное давление в воскресенье немного понизится и составит 744 мм рт. ст.

В последний день уходящего года давление начнет повышаться, хоть и ненамного — до 747 мм рт. ст. Установится тихая умеренно морозная погода с небольшими снегопадами. Днем в Туле -7…-5°С, южный ветер 3-8 м/с.В главную ночь года столбики термометров опустятся до -10…-8°С, а ветер ослабеет до 2-7 м/с, сохранив южное направление.

Первый день нового года будет под стать самочувствию подавляющего большинства туляков: мрачноватый и сонный. Во вторник метеорологи прогнозируют приближение очередного западного циклона и, как следствие, потепление до -5…-3°С. Тем, кто встретил Новый год в области, будет чуть холоднее, 8…-3°С. Атмосферное давление понижено, 740 мм рт. ст., ветер южный, 3-8 м/с.