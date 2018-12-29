Как будут работать отделения МРЭО Тульской области в новогодние праздники?

СЕГОДНЯ 11:23 2018-12-29T11:23:10+03:00

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Тульская Госавтоинспекция информирует граждан о режиме работы отделений МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в новогодние праздничные дни:

30 декабря текущего года отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)

31 декабря 2018 года и 1, 2, 3,7 января 2019 года – выходные дни.

4 января 2019 года

отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловской пр., д.5)

обед с 13.00-14.00

5 января 2019 года

отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д.7);

отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д.1А)

отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)

отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)

обед с 13.00-14.00

6 января 2019 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)

отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д.5)

отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2)

обед с 13.00 – 14.00

8 января 2019 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)

обед с 13.00 – 14.00

С 9 января все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области работают в обычном режиме.