29 декабря музей П.Н. Крылова приглашает на мастер-класс по новогодним оригами
Новый год - пора чудес и подарков! Некоторые ребята уже написали письма Деду Морозу, где рассказали о своих хороших поступках за год, поделились своими маленькими секретами и желаниями. И, конечно же, попросили о подарке! Но, наверное, не многим приходит идея подарить что-то самому волшебнику. Давайте тоже порадуем Дедушку Мороза!
На музейном мастер-классе под руководством педагога вы сделаете мандарин-подвеску или фигурку Деда Мороза в технике «оригами». Это станет оригинальным самостоятельным украшением или элементом декора для поздравительной новогодней открытки.
Начало мастер-класса в 16:00
Возрастная категория: 6+
Стоимость участия: 100 руб.
Необходима запись на мастер-класс по телефону 41-04-60.
Адрес: г. Тула, ул. Кутузова, д. 10
Тел.: (4872) 41-04-60
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