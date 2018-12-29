2018-12-29T11:20:37+03:00
Общество

29 декабря музей П.Н. Крылова приглашает на мастер-класс по новогодним оригами

Анна ЖУКОВА
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Новый год - пора чудес и подарков! Некоторые ребята уже написали письма Деду Морозу, где рассказали о своих хороших поступках за год, поделились своими маленькими секретами и желаниями. И, конечно же, попросили о подарке! Но, наверное, не многим приходит идея подарить что-то самому волшебнику. Давайте тоже порадуем Дедушку Мороза!

На музейном мастер-классе под руководством педагога вы сделаете мандарин-подвеску или фигурку Деда Мороза в технике «оригами». Это станет оригинальным самостоятельным украшением или элементом декора для поздравительной новогодней открытки.

Начало мастер-класса в 16:00

Возрастная категория: 6+

Стоимость участия: 100 руб.

Необходима запись на мастер-класс по телефону 41-04-60.

Адрес: г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Тел.: (4872) 41-04-60

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