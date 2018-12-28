2018-12-28T16:15:33+03:00
Общество

«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

Анна ЖУКОВА
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«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Александр Яресько, директор центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать остановки торгового процесса, сделать это надо до 1 января 2019 года. Предприниматели, ранее купившие онлайн-кассу в «Ростелекоме», могут скачать бесплатную прошивку на нашем портале. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года, до этого срока оборудование работает по НДС 18%».

Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на 1 год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счёту в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

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