2018-12-28T15:40:34+03:00
Общество

29 и 30 декабря в Туле будет ограничена остановка и стоянка транспорта по ряду адресов

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В связи с проведением главными управлениями администрации города Тулы по Советскому и Центральному округам работ по уборке снега с проезжей части в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

- 29.12.2018 с 18.00 до 04.00 по ул. М. Тореза,

- 29.12.2018 с 22.00 до 06.00 по ул. С. Перовской (на участке от ул. Пушкинской до ул. Л. Толстого),

- 30.12.2018 с 21.00 до 04.00 по ул. Центральный переулок.

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