Как работают тульские музеи 7 января
10:00 – 20:00:
• Музей «Тульский кремль»
• Музей «Тульские самовары»
• Тульский областной художественный музей
• Тульский областной краеведческий музей
• Дом-музей В.В. Вересаева
• Выставочный зал
• Музей П.Н. Крылова
• Тульский военно-исторический музей
10:00 – 19:00:
• Мемориальный музей Н.И. Белобородова
• Историко-мемориальный музей Демидовых
10:00 – 18:00:
• Богородицкий дворец музей и парк
• Экспозиция отдела на ж/д станции «Жданка» Богородицкого дворца-музея и парка
• Музей «Спасское»
• Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг»
11:00 – 19:00:
• Бронепоезд №13 «Тульский рабочий»
10:00 – 17:00:
• Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева