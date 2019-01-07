2019-01-07T15:21:19+03:00
Общество

Как будет работать почта 7 января в Тульской области

Мария ВЛАСОВА
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7 января являются выходными днями для отделений почтовой связи по всей стране, в эти дни не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

Участки курьерской доставки Тульской области в период новогодних праздников работают по установленному режиму работы.

Курьерский и клиентские залы тульского УКД 7 января работают с 09:00-18:00. У Новомосковского УКД, Щекинского УКД, Узловского УКД 7 января — выходной.

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