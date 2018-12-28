2018-12-28T13:33:35+03:00
Происшествия

В Тульской области столкнулись «Hyundai» и «Renault»: пострадал двухлетний мальчик

Ребенок в момент происшествия находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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27 декабря в 11.00 на 8 км дороги «Тула-Новомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «Hyundai HD», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Renault», двухлетний мальчик, который в момент происшествия находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в реанимацию.

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