В Тульской области столкнулись «Hyundai» и «Renault»: пострадал двухлетний мальчик

СЕГОДНЯ 13:33 2018-12-28T13:33:35+03:00

Ребенок в момент происшествия находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля

Изменить размер текста: A A

27 декабря в 11.00 на 8 км дороги «Тула-Новомосковск» Ленинского района произошло ДТП. 25-летний молодой человек на автомобиле «Hyundai HD», по предварительной информации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Renault Logan», под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «Renault», двухлетний мальчик, который в момент происшествия находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был доставлен в реанимацию.