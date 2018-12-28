В Тульской области в ДТП пострадал 17-летний молодой человек

СЕГОДНЯ 13:17 2018-12-28T13:17:07+03:00

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27 декабря в 07.40 на пересечении ул. Кирова и Немцова в Туле произошло ДТП. 18-летний молодой человек на автомобиле «Chevrolet Lanos» при выезде с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Nissan X-trail», за рулем которого находился 74-летний мужчина.

В результате ДТП пассажиру автомобиля «Nissan», 17-летнему молодому человеку была оказана медицинская помощь, после которой он был отпущен.