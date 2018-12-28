В тульских парках пройдут выступления Рождественского духового оркестра

СЕГОДНЯ 13:14 2018-12-28T13:15:25+03:00

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Выступления Рождественского духового оркестра в тульских парках пройдут в рамках проекта «Зима по-тульски», разработанного по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Каждый гость услышит здесь свою любимую мелодию, а атмосферу праздника создаст нарядная сверкающая ёлка.

В субботу, 29 декабря 2018 года, в 15:00 музыканты выступят на эстраде Комсомольского парка, а в воскресенье, в то же время – на эстраде ЦПКиО имени П. П. Белоусова.