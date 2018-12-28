Улица Льва Толстого в Туле перекрыта из-за утечки газа
28 декабря 2018 года, на улице Льва Толстого в Туле произошла утечка газа. Улица перекрыта, место поврежденного коллектора огорожено сигнальной лентой. На месте работают специалисты.
Как выяснилось, ночью при чистке снега спецтехника повредила стояк конденсатосборника на газопроводе низкого давления, и начался выход газа наружу.
В настоящее время на поврежденном газопроводе установлен временный гибкий бандаж. Проведена проверка загазованности близлежащих домов. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Остановка газоснабжения домов не планируется.
Предполагается, что для завершения работ по ремонту газопровода потребуется около двух часов.