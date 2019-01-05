В Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу»
На Казанской набережной будут работать интерактивные зоны
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
5 января в Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу». Посетителей ждут на Казанской набережной под стенами тульского кремля с 15.00 до 20.00. Всех желающих на упряжке будут катать настоящие северные олени.
Зрители могут побывать в яранге – традиционном жилище северных оленеводов. Здесь же будут работать интерактивные зоны, где можно увидеть танцы северных народов, послушать горловое пение и игру на варгане в исполнении артистов, принять участие в мастер-классах по изготовлению амулетов и оберегов.
«Северное шоу» продлится в Туле до 7 января.