2019-01-05T11:12:07+03:00
Звезды

В Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу»

На Казанской набережной будут работать интерактивные зоны
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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5 января в Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу». Посетителей ждут на Казанской набережной под стенами тульского кремля с 15.00 до 20.00. Всех желающих на упряжке будут катать настоящие северные олени.

Зрители могут побывать в яранге – традиционном жилище северных оленеводов. Здесь же будут работать интерактивные зоны, где можно увидеть танцы северных народов, послушать горловое пение и игру на варгане в исполнении артистов, принять участие в мастер-классах по изготовлению амулетов и оберегов.

«Северное шоу» продлится в Туле до 7 января.

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