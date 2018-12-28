В Туле двое мужчин подозреваются в нападении на пьяных прохожих

СЕГОДНЯ 11:55 2018-12-28T12:08:05+03:00

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Полицией в Туле задержаны подозреваемые в грабежах на территории областной столицы.

Как выяснилось, двое злоумышленников совершали нападения поздними вечерами, скрывая лица под масками. Они выбирали, в первую очередь, пьяных жертв на пустынных участках улиц.

Пока известно о двух фактах грабежей. Оба раза нападавшие внезапно подбегали и толкали потерпевших, после чего выдергивали из рук сумки и уезжали на автомобиле.

Полицейские смогли определить, на какой именно машине передвигались вероятные грабители. Это позволило выяснить их личности и местонахождение.

В результате, 24-летний безработный ранее судимый житель Кимовска и его 21-летний безработный подельник, проживающий в том же городе, были задержаны и доставлены в полицию для разбирательства.

Возбуждены уголовные дела.