7 января туляков приглашают на мастер-класс по колокольному звону
7 января туляков приглашают на мастер-класс по колокольному звону. Звонари Куликова поля – ученики Ярославской школы колокольного искусства – расскажут о своей уникальной профессии и познакомят посетителей с техникой колокольного звона.
На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.
13:00-13:30 Мастер-класс по колокольному звону;
Контакты: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино, +7 (48735) 3-15-46.