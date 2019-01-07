2019-01-07T10:30:14+03:00
Звезды

7 января туляков приглашают на мастер-класс по колокольному звону

На переносной звоннице можно освоить простейшие приемы колокольного искусства
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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7 января туляков приглашают на мастер-класс по колокольному звону. Звонари Куликова поля – ученики Ярославской школы колокольного искусства – расскажут о своей уникальной профессии и познакомят посетителей с техникой колокольного звона.

На переносной звоннице в 6 колоколов можно освоить простейшие приемы, которые помогут заговорить и праздничному зазвонному колоколу, и устроить перезвон. Прикоснуться к мастерству звонаря и окутать себя очищающим звучанием можно как индивидуально, так и собрав небольшой ансамбль.

13:00-13:30 Мастер-класс по колокольному звону;

Контакты: Музейно-мемориальный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино, +7 (48735) 3-15-46.

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