2019-01-06T10:22:01+03:00
Звезды

6 января туляков приглашают на новогодние посиделки

Здесь можно будет помериться знаниями истории русского народа, его быта, обычаев, праздников
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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6 января туляков приглашают на интерактивную программу «Новогодние посиделки». В этнографической деревне гостям предложат интеллектуальные забавы. Здесь можно будет помериться знаниями истории русского народа, его быта, обычаев, праздников. Лучшие знатоки не уйдут без награды, обещают организаторы.

Интерактивная программа «Новогодние посиделки» 12:00-12:40;

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом (б.д. Моховое, Куркинский район), +7 (48743) 4-36-01.

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