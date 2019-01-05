5 января туляков приглашают на лыжную экскурсию
5 января туляков приглашают отправиться на лыжную экскурсию с профессором Олегом Генриховичем Вронским.
Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго.
Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой – 6 км, для хорошо подготовленных групп – до 8 км. Каждый участник получит устройство, с помощью которого можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве.
Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».
12:00-15:00 Экскурсия на поле сражения «Лыжня с профессором О.Г. Вронским»;
Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом (б.д. Моховое, Куркинский район) +7 (48743) 4-36-01.