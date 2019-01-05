2019-01-05T11:15:57+03:00
Звезды

5 января туляков приглашают на лыжную экскурсию

Каждый участник получит устройство, с помощью которого можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

5 января туляков приглашают отправиться на лыжную экскурсию с профессором Олегом Генриховичем Вронским.

Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго.

Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой – 6 км, для хорошо подготовленных групп – до 8 км. Каждый участник получит устройство, с помощью которого можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве.

Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».

12:00-15:00 Экскурсия на поле сражения «Лыжня с профессором О.Г. Вронским»;

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом (б.д. Моховое, Куркинский район) +7 (48743) 4-36-01.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле на Казанской набережной пройдет фитнес-тренировка
В Новогоднюю столицу России вернулось «Северное шоу»
На улице Щегловская засека в Туле "Калина" протаранила дерево
В Туле ведется кругосуточная уборка снега
В Туле продолжает работу городской Штаб дежурных
На реке Упе в Туле замерили толщину льда
При возгорании мусора на улице Октябрьская в Новомосковске пострадал человек
В селе Бахметьево загорелось заброшенное строение
Ночью на Мезенцева в Туле загорелся "ВАЗ"
В историческом центре Тулы подросток ранил полицейского осколком бутылки
Утром на Дм. Ульянова в Туле полыхал мусорный контейнер
В Туле 14 человек тушили горящую баню
В канун Нового года в Туле поженились восемь пар влюбленных
При пожаре в Щекинском районе пострадал человек
Житель Тулы заплатил мошеннику 10 тысяч рублей за своей потерянный мобильник
Горячая линия для туристов Тульской области: звоните круглосуточно
Как получить бейдж «Гость Тулы»
В Туле будут работать школы Снегурочек и Деда Мороза
Режим работы музеев Тульского музейного объединения в новогодние праздники
На новогодних праздниках вопросы жизнеобеспечения Тулы находятся на контроле городского штаба
В Туле работает резиденция Левши
Губернатор Алексей Дюмин встретил Новый год на главной площади Тулы