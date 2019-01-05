5 января туляков приглашают на лыжную экскурсию

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:15:57+03:00

Каждый участник получит устройство, с помощью которого можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве

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5 января туляков приглашают отправиться на лыжную экскурсию с профессором Олегом Генриховичем Вронским.

Маршрут пролегает по полю Куликовской битвы – по левому флангу обороны русских войск, через мостики на Смолке к памятному кресту Засадному полку, сквозь Зеленую Дубраву, к кресту Владимира Храброго.

Протяженность маршрута вариативна. Для групп со средней лыжной подготовкой – 6 км, для хорошо подготовленных групп – до 8 км. Каждый участник получит устройство, с помощью которого можно слушать рассказ о Куликовом поле и Куликовской битве.

Лыжи можно привезти с собой или взять напрокат в Этнографической деревне «Моховое».

12:00-15:00 Экскурсия на поле сражения «Лыжня с профессором О.Г. Вронским»;

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом (б.д. Моховое, Куркинский район) +7 (48743) 4-36-01.