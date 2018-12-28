В населенных пунктах Большой Тулы порядок наводят 26 спецмашин

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-28T11:18:55+03:00

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Ночью с 27 на 28 декабря 2018 года, в Туле велась уборка тротуаров. Работы по очистке и обработке реагентом были выполнены более чем по 40 адресам.

В ходе объезда городских территорий был определен адресный перечень тротуаров, где необходимо выполнить работы по уборке. Так, в ночь с 27 на 28 декабря порядок навели на тротуарах по ул. Дегтярева, Герцена, Л. Толстого, Немцова, Епифанском шоссе и др. Было задействовано 32 единицы техники.

Также продолжился вывоз снега по ул. Менделеевской, пр-ту Ленина, Советской, Оборонной, Станиславского и др.

Сегодня днем снег вывозят на ул. Октябрьской, Одоевском шоссе, пр-те Ленина, Ложевой, Вильямса. В механизированной уборке задействовано 39 КДМ, 7 МТЗ.

В населенных пунктах Большой Тулы порядок наводят 26 единиц специализированной техники.

Также сегодня продолжаются работы по очистке пешеходных тротуаров по замечаниям, выявленным 27 декабря. Работы выполняют 34 единицы техники.