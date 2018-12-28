29 декабря будет запрещена остановка и стоянка на улице Менделеевской
Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
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В связи с проведением в Туле новогодней выставки-ярмарки изделий тульских производителей агропромышленного комплекса будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина, по ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до пересечения с ул. Тургеневской.
Данное ограничение будет действовать 29 декабря 2018 года, с 7:00 до 12:00.