Тина Канделаки приехала полюбоваться на Новогоднюю столицу России
Об этом телеведущая сообщила в своем Инстаграм
Фото со странички героя публикации в соцсети
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Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прибыла в Тулу, чтобы насладиться великолепием Новогодней столицы России. Об этом она сообщила на своей личной страничке в Инстаграм.
- Приехали в Тулу, любоваться на Новогоднюю столицу, - отметила телеведущая на видео.
Отметим, что мероприятия в рамках проекта «Тула - Новогодняя столица России» пройдут в регионе по 7 января 2019 года.
Тина Канделаки приехала полюбоваться на Новогоднюю столицу России.
Больше о праздновании Нового года 2019 в Туле - здесь.