СЕГОДНЯ 10:26 2018-12-28T11:20:19+03:00

Фото со странички героя публикации в соцсети

Об этом телеведущая сообщила в своем Инстаграм

Изменить размер текста: A A

Телеведущая, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прибыла в Тулу, чтобы насладиться великолепием Новогодней столицы России. Об этом она сообщила на своей личной страничке в Инстаграм.

- Приехали в Тулу, любоваться на Новогоднюю столицу, - отметила телеведущая на видео.

Отметим, что мероприятия в рамках проекта «Тула - Новогодняя столица России» пройдут в регионе по 7 января 2019 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.tula.kp.ru/video/embed/684319" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки приехала полюбоваться на Новогоднюю столицу России.

Больше о праздновании Нового года 2019 в Туле - здесь.