Малоимущим жителям Тульской области помогут приобрести оборудование для перехода на цифровое вещание
Публикуем телефон для обращения в министерство труда и социальной защиты населения
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Согласно постановлению правительства Тульской области малоимущим гражданам будет оказана помощь в приобретении соответствующего оборудования для перехода на цифровое вещание.
Телефон горячей линии министерства труда и социальной защиты населения 8-800-222-27-21, с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.
Справочный телефон Тульского филиала РТРС 8 (4872) 66-87-87.