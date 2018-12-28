Малоимущим жителям Тульской области помогут приобрести оборудование для перехода на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 09:14 2018-12-28T09:14:14+03:00

Публикуем телефон для обращения в министерство труда и социальной защиты населения

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Согласно постановлению правительства Тульской области малоимущим гражданам будет оказана помощь в приобретении соответствующего оборудования для перехода на цифровое вещание.

Телефон горячей линии министерства труда и социальной защиты населения 8-800-222-27-21, с 9:00 до 18:00 по рабочим дням.

Справочный телефон Тульского филиала РТРС 8 (4872) 66-87-87.