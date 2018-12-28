В поселке Шахты №54 огонь уничтожил дом
Причина пожара в Тульской области устанавливается
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27 декабря 2018 года, в 23:30 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Шахты №54.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71.
С огнем удалось совладать за 8 минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.