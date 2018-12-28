В поселке Шахты №54 огонь уничтожил дом

СЕГОДНЯ 09:05 2018-12-28T09:05:21+03:00

Изменить размер текста: A A

27 декабря 2018 года, в 23:30 в службу спасения сообщили о возгорании дома, расположенного по адресу: Тульская область, Богородицкий район, п. Шахты №54.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68 и ПСЧ-71.

С огнем удалось совладать за 8 минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия дом сгорел.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.