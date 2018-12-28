Ночью в Богородицке загорелся частный дом
Пострадавших нет
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28 декабря 2018 года в 00:26 в службу спасения сообщили о возгорании дома на улице Коммунаров города Богородицка Тульской области.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-68, ПЧ-80 и ПЧ-95.
Пламя удалось погасить за 9 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорела мансарда по всей площади, на 2-ом этаже дома образовался прогар перекрытия, закоптились стены и потолок на 1-ом этаже, прогорела стена.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.