Девять человек тушили горящие баню и сарай в поселке Приупский
Причина пожара в Тульской области выясняется
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27 декабря 2018 года в 21:44 в службу спасения сообщили о возгорании бани и сарая, расположенных по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Молодежная.
На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-50, ПСЧ-49 и ПСЧ-48.
Пламя удалось погасить за 3 минуты.
Пострадавших нет.
В результате происшествия сгорели баня и сарай.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара в Тульской области выясняется.