Девять человек тушили горящие баню и сарай в поселке Приупский

СЕГОДНЯ 09:00 2018-12-28T09:00:59+03:00

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27 декабря 2018 года в 21:44 в службу спасения сообщили о возгорании бани и сарая, расположенных по адресу: Тульская область, Киреевский район, п. Приупский, ул. Молодежная.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-50, ПСЧ-49 и ПСЧ-48.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия сгорели баня и сарай.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара в Тульской области выясняется.