Горящий дом в Туле на ул. Верхняя Выселковая тушили 18 пожарных
Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить
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28 декабря в Туле на ул. Верхняя Выселковая загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 01:52.
На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета. По прибытии через 10 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 02:52.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела терраса, обгорела обрешетка кровли по всей площади и потолочные перекрытия. Что послужило причиной пожара, еще предстоит выяснить.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 18 человек и 4 единицы техники, сообщили в ведомстве.