В Тульской области пожар оставил дом без кровли

СЕГОДНЯ 08:32 2018-12-28T08:34:23+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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28 декабря в деревне Ерзовка Новомосковского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:22.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 21 минуту.

В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.