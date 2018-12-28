В Тульской области пожар оставил дом без кровли
В результате происшествия никто не пострадал
Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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28 декабря в деревне Ерзовка Новомосковского района загорелся дом. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 02:22.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета. По прибытии через 17 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано через 21 минуту.
В результате происшествия никто не пострадал. Сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара выясняется.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 9 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.