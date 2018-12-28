В Тульской области утром сгорел строительный вагончик

СЕГОДНЯ 08:13 2018-12-28T08:13:12+03:00

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28 декабря в Богородицке на ул. Комсомольской загорелся строительный вагончик. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 06:05.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 3 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано еще через 3 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. Строительный вагончик выгорел внутри по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.