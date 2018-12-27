Работы по наружному освещению в Туле в 2018 году завершены

СЕГОДНЯ 16:55 2018-12-27T16:55:32+03:00

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27 декабря 2018 года, в управлении по благоустройству администрации города Тулы состоялось совещание по итогам организации наружного освещения в 2018 году и планам на 2019 год.

На территории муниципального образования действует муниципальная программа «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула», утвержденная постановлением администрации города Тулы от 01.12.2015 №6007 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город Тула «Комплексное благоустройство муниципального образования город Тула», одним из мероприятий которой является «Устройство средств наружного освещения».

В рамках программы в этом году работы по устройству наружного освещения были проведены на 112 объектах.

В настоящее время утвержден перечень работ по организации наружного освещения на территории Тулы в 2019 году. Он предполагает устройство наружного освещения в шести населенных пунктах. Будут установлены два пункта питания наружного освещения, 128 железобетонных и четыре консольных опоры, 144 светильника, проведен монтаж питающей линии протяженностью 5620 метров.

В настоящее время разрабатываются дефектные акты и локально-сметные расчеты по следующим населенным пунктам:

- п. Ленинский, ул. Станционная (от ул. Садовой до железнодорожного перезда);

- Веневское шоссе (от ул. Каширская до знака «Тула»);

- д. Гостеевка (ул. Центральная, ул. Овражная, ул. Строителей, старая часть деревни);

- д. М. Еловая (подъездная дорога к населенному пункту);

- д. Пиваловка;

- д. Мыза.

Для удобства жителей и в целях формирования работ по устройству освещения в последующие годы, на официальном сайте администрации города Тулы размещен адресный перечень объектов для организации устройств наружного освещения, который по состоянию на 26.12.2018 включает 492 объекта.

Всего на организацию наружного освещения израсходовано и планируется направить более 37 000 000 рублей бюджетных средств.

Также, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» планируется обустройство освещения на придомовых территориях и общественных пространствах.