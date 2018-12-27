2018-12-27T16:44:45+03:00
Происшествия

В Тульской области избитая сыном мать несколько дней умирала на полу в своем доме

Суд уже определил наказание для сына погибшей
Виктория ЯКУШИНА
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45-летний житель Ефремовского района Тульской области осужден за причинение смерти своей матери.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 13 октября 2018 года, пьяный мужчина был дома в деревне Шкилевка со своей матерью. Там между ними произошла ссора.

В ходе конфликта сын избил мать руками и ногами по различным частям тела, причинив ей закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы ребер. После зверского избиения, престарелая женщина упала на пол и встать уже не смогла. Сын же ее продолжил пьянку.

Пролежав несколько дней дома на полу, потерпевшая от полученных повреждений скончалась на месте, 15 октября 2018 года.

Приговором суда жителю Тульской области назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

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