2018-12-27T15:20:21+03:00
Общество

Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в новогодние праздники

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 и 31 декабря текущего года отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области работают в обычном режиме.

1, 2, 3,7 января 2019 года – выходные дни.

4 января 2019 года

отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловской пр., д.5)

обед с 13.00-14.00

5 января 2019 года

отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д.7);

отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д.1А)

отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)

отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)

обед с 13.00-14.00

6 января 2019 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)

отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д.5)

отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2)

обед с 13.00 – 14.00

8 января 2019 года

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)

обед с 13.00 – 14.00

С 9 января все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области работают в обычном режиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работы по наружному освещению в Туле в 2018 году завершены
В Тульской области избитая сыном мать несколько дней умирала на полу в своем доме
28 декабря в Туле пройдет плановое отключение светофоров
В Тульской области новогоднюю елку установили в баскетбольном кольце
В Тульской области бывший авокат обманом выманила у матери своего подзащитного 500 тысяч рублей
В Туле откроют лыжную базу «Спартак»
В Туле снова пройдет «Северное шоу» с оленями
Тулячка пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 150 иностранцев
В Туле таксист украл у женщины мобильник
29 декабря тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию
В Туле поймали подозреваемого в нападении с ножом на менеджера офиса микрозаймов
1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков