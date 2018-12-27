Режим работы МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области в новогодние праздники
30 и 31 декабря текущего года отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области работают в обычном режиме.
1, 2, 3,7 января 2019 года – выходные дни.
4 января 2019 года
отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск, Узловской пр., д.5)
обед с 13.00-14.00
5 января 2019 года
отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин, ул. Кутузова, д.7);
отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской, ул. Заводская, д.1А)
отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов, Тульское шоссе, д. 139)
отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино, ул. Лукашина, д.18)
обед с 13.00-14.00
6 января 2019 года
отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)
отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск, ул. Дорожников, д.5)
отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов, ул. Строителей, д.2)
обед с 13.00 – 14.00
8 января 2019 года
отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (г. Тула, ул. Дзержинского, д. 15-г)
обед с 13.00 – 14.00
С 9 января все отделения МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области работают в обычном режиме.