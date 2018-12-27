В Тульской области бывший авокат обманом выманила у матери своего подзащитного 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-27T15:11:40+03:00

Женщина проведет в колонии 2 года 4 месяца и заплатит в качестве штрафа 750 000 рублей

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Собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 40-летней женщине. Бывшего адвоката обвиняют в совершении двух эпизодов мошенничества, а также в покушении на посредничество во взяточничестве.

Осужденная заключила с женщиной соглашение о защите сына последней по возбужденному в отношении него уголовному делу. Адвокат предложила матери дать следователю взятку за изменение объема обвинения, то есть вменить одно преступление вместо десяти. Передать деньги она собиралась лично.

Вечером этого же дня женщина передала осужденной 200 000 рублей, которые адвокат присвоила себе. Затем осужденная сообщила, что за взятку в 400 000 рублей она обеспечит вынесение приговора в отношении сына женщины с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. При этом его не будет обжаловать прокурор. Женщина согласилась и передала осужденной 300 000 рублей. Адвокат оставила себе половину суммы. Остальные она отдала знакомому для последующей передачи их в качестве взятки судье.

Однако мужчина так и не отдал деньги. На первоначальном этапе расследования уголовного дела он добровольно передал следствию 150 000 рублей.

В период предварительного расследования женщина находилась под домашним арестом. Суд назначил женщине 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, а также штраф - 750 000 рублей, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.