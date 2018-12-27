2018-12-27T14:27:29+03:00
Спорт

В Туле откроют лыжную базу «Спартак»

Для жителей города организован прокат лыжного инвентаря
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

30 декабря в Туле откроют лыжную базу «Спартак» (4-й Дачный проезд, 7б). В рамках мероприятия пройдет лыжная гонка на дистанции 1, 2, 3 и 5 километров. В соревнованиях примут участие спортсмены 2001-2009 гг. рождения и ветераны лыжного спорта. Торжественное открытие начнется в 10.30, начало соревнований в 11.00.

Напомним, заброшенная лыжная база была передана в муниципальную собственность в январе 2018 года. За год он была восстановлена. Теперь здесь все желающие смогут совершать лыжные, пешие, беговые, велосипедные прогулки, а также заниматься северной (скандинавской) ходьбой и спортивным ориентированием. Для жителей города организован прокат лыжного инвентаря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле снова пройдет «Северное шоу» с оленями
Тулячка пойдет под суд за фиктивную постановку на учет 150 иностранцев
В Туле таксист украл у женщины мобильник
29 декабря тульские стоматологи проверят всех желающих на онкологию
В Туле поймали подозреваемого в нападении с ножом на менеджера офиса микрозаймов
1000 жителей Тульской области посетили новогоднюю елку для многодетных семей
В Тульской области определили площадки для запуска фейерверков
Под Тулой "ВАЗ" протаранил "Ленд Ровер": пострадали два человека
В праздничные дни туляки смогут бесплатно парковаться в центре города
В ДТП с "Фольксвагеном" и "Ларгусом" под Тулой пострадали пять человек
В Туле проверили качество школьного питания
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с профессиональным праздником
Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»
Житель Тульской области угнал авто и слетел на нем в кювет
В Туле 72-летний водитель сбил девушку на пешеходном переходе
В Тульской области сгорел грузовик
В Тульской области завели дело на коллекционера нелегального оружия
На Кауля в Туле вспыхнул "Форд Транзит"
Режим работы тульских больниц в новогодние праздники
В поселке Косая Гора прошло открытие новогодней елки
Какие автобусы и маршрутки будут ходить в новогоднюю ночь в Туле
Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на 1,5 года
Тульские судебные приставы приглашают принять участие в акции «Узнай о своих долгах»
Банк УРАЛСИБ занял 8 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 11 месяцев 2018 года
В Тульской области мужчина отправится на два года в колонию за угон «ВАЗа»
Почти 22 тысячи жителей Тульской области не могут выехать за границу
Туляк незаконно прописал в своей квартире 25 мигрантов