СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-27T14:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

30 декабря в Туле откроют лыжную базу «Спартак» (4-й Дачный проезд, 7б). В рамках мероприятия пройдет лыжная гонка на дистанции 1, 2, 3 и 5 километров. В соревнованиях примут участие спортсмены 2001-2009 гг. рождения и ветераны лыжного спорта. Торжественное открытие начнется в 10.30, начало соревнований в 11.00.

Напомним, заброшенная лыжная база была передана в муниципальную собственность в январе 2018 года. За год он была восстановлена. Теперь здесь все желающие смогут совершать лыжные, пешие, беговые, велосипедные прогулки, а также заниматься северной (скандинавской) ходьбой и спортивным ориентированием. Для жителей города организован прокат лыжного инвентаря.