В Туле снова пройдет «Северное шоу» с оленями
Гостей и туляков ждет бесплатное катание на оленьих упряжках
Фото: Алексей ФОКИН
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С 5 по 7 января 2019 года, на Казанской набережной в Туле горожан и гостей города вновь будут ждать олени.
Впервые «Северное шоу» прошло в Новогодней столице в начале декабря и вызвало небывалый ажиотаж среди отдыхающих. Рогатые три дня подряд катали детей и взрослых, а после покинули новогоднюю столицу с обещанием вернуться в январе.
Организаторы слово свое сдержали.
Помимо бесплатного катания на оленьих упряжках, гостей города и туляков ждут экскурсии в традиционное жилище оленеводов, предсказания шамана, танцы северных народов, горловое пение, игра на варгане, а также мастер-классы по изготовлению амулетов.